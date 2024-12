Diarrea nell’adulto

Esame di laboratorio Test per uova e parassiti

Esame di laboratorio Screening per celiachia

La necessità di effettuare esami dipende da cosa rileva il medico nel corso dell’anamnesi e dell’esame obiettivo (vedere la tabella Alcune cause e caratteristiche della diarrea).

La diarrea acquosa acuta (di durata inferiore a circa 4 giorni), in assenza di segnali d’allarme, è generalmente causata da un’infezione virale e, in presenza di buone condizioni generali, non sono necessari ulteriori accertamenti. In presenza di diarrea acuta con segnali di allarme di disidratazione, feci emorragiche, febbre o grave dolore addominale, in genere sono necessari esami, in particolare nei più piccoli e negli anziani. Questi pazienti vengono sottoposti a esami del sangue volti a rilevare la presenza di squilibri elettrolitici ed ematici, e a esami delle feci per rilevare presenza di sangue, marcatori di infiammazione e presenza di organismi infettivi (come Campylobacter, Yersinia, amebe, Giardia e Cryptosporidium). Alcune cause di infezione vengono identificate attraverso l’esame al microscopio, mentre altre richiedono la messa in coltura (crescita dell’organismo in laboratorio) o speciali test enzimatici (ad esempio, Shigella o Giardia). Se nei 2-3 mesi precedenti il paziente ha seguito una cura antibiotica, il medico potrebbe prescrivere un esame delle feci per la ricerca della tossina di Clostridioides difficile (C. diff). In genere, la colonscopia non è necessaria.

Nel caso di una forma di diarrea con durata superiore a 4 settimane (più di 1-3 settimane in pazienti immunodepressi o dall’aspetto seriamente debilitato), si svolgono esami simili. Inoltre, il medico potrebbe prescrivere analisi delle feci, inclusi esami per la ricerca di materiale lipidico (indicativo di malassorbimento), esami del sangue e una colonscopia per esaminare la mucosa del retto e del colon e prelevare campioni da analizzare per verificare eventuali infezioni. In presenza di sintomi apparentemente correlati alla dieta, si può optare per il test del respiro per la ricerca di idrogeno, suggestivo di mancato assorbimento di carboidrati. A volte si esegue una biopsia (asportazione di un campione di tessuto per l’esame al microscopio) della mucosa del retto per rilevare l’eventuale presenza di malattia infiammatoria intestinale. In alcuni casi, viene determinato il volume di feci evacuato nelle 24 ore. In caso di sospetta diagnosi di certi tumori, può essere necessario sottoporre il paziente a esami di diagnostica per immagini, come l’enterografia con tomografia computerizzata (TC). In presenza di persistenti dubbi sulla diagnosi, potrebbe essere necessario valutare la funzionalità del pancreas. A seconda dei sintomi del paziente, possono essere prescritti anche esami per malattie della tiroide o delle ghiandole surrenali.