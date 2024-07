Nodo in gola

In presenza di sintomi non correlati alla deglutizione, in assenza di segnali d’allarme (in particolare assenza di dolore o difficoltà nella deglutizione) e a fronte di un normale esame obiettivo (anche deglutizione osservata dal medico), la diagnosi molto probabilmente è di sensazione di bolo. In questi casi raramente si rende necessaria l’esecuzione di accertamenti.

Se la diagnosi non è chiara, sono presenti segnali d’allarme o il medico non riesce a visualizzare la gola in maniera adeguata, si eseguono dei test della deglutizione (come in caso di difficoltà di deglutizione). Gli esami tipici comprendono una valutazione della deglutizione, un’esofagografia normale o video, la misurazione del tempo di deglutizione, una radiografia toracica e una manometria dell’esofago.