Ecografia e, talvolta, altri esami di diagnostica per immagini

Il medico basa la sua diagnosi di colecistite principalmente sui sintomi e i risultati degli esami di diagnostica per immagini.

L’ecografia è il modo migliore per rilevare la presenza di calcoli nella cistifellea. L’ecografia può inoltre rilevare liquidi intorno alla cistifellea o l’ispessimento della sua parete, riscontri tipici della colecistite acuta. Spesso, quando si sposta la sonda ecografica sulla parte superiore dell’addome, all’altezza della cistifellea, il soggetto riferisce dolore.

La colescintigrafia, un altro esame diagnostico per immagini, si rivela efficace nel caso in cui sia difficile porre diagnosi di colecistite acuta. Per questo esame, si inietta per via endovenosa una sostanza radioattiva (radionuclide). La Gamma camera rileva la radioattività emessa e ci si avvale di un computer per produrre un’immagine. Grazie a ciò, si può seguire lo spostamento del radionuclide dal fegato alle vie biliari. Vengono acquisite le immagini di fegato, vie biliari, cistifellea e tratto superiore dell’intestino tenue. Se il radionuclide non riempie la cistifellea, è probabile che il dotto cistico sia ostruito da un calcolo. La colescintigrafia è inoltre utile quando il medico sospetta una colecistite alitiasica acuta.

Vengono eseguiti dei test epatici (esami del sangue) per valutare il grado di funzionalità epatica e se vi sono danni al fegato. Tuttavia, questi esami non possono confermare la diagnosi perché i valori sono spesso normali o solo leggermente alti, tranne in caso di ostruzione del dotto biliare.

Vengono inoltre effettuati altri esami del sangue. Ad esempio, viene misurato il numero di globuli bianchi (conta leucocitaria). Una conta leucocitaria elevata può indicare un’infiammazione, un ascesso, la cancrena o la perforazione della cistifellea.

La tomografia computerizzata (TC) dell’addome consente di rilevare alcune complicanze della colecistite, come la pancreatite o una lacerazione nella cistifellea.