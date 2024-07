Prima di potersi sottoporre a un’endoscopia, il soggetto deve evitare l’assunzione di cibi solidi per 8 ore e di liquidi per 2-4 ore. Il cibo contenuto nello stomaco può ostruire la visuale del medico ed essere vomitato durante la procedura.

Prima di un esame endoscopico del retto e del colon, il soggetto solitamente assume lassativi e a volte viene sottoposto a clisteri per svuotare completamente l’intestino dalle feci. Per alcune procedure è necessario consumare solo liquidi (come gelatina o brodo) il giorno prima dell’esame.

Immediatamente prima della maggior parte delle procedure endoscopiche, si somministrano farmaci per via endovenosa per calmare il paziente e prevenire il fastidio (sedazione). In genere, l’anoscopia e la sigmoidoscopia non richiedono alcuna sedazione.