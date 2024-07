Infezione delle vie urinarie (IVU) nei bambini

Antibiotici

Talvolta intervento chirurgico

Le infezioni delle vie urinarie sono trattate con antibiotici. I bambini che sembrano molto malati, o i cui esami iniziali suggeriscono la presenza di un'infezione delle vie urinarie, ricevono terapia antibiotica prima che siano disponibili i risultati della coltura. Negli altri casi, i medici attendono i risultati della coltura per confermare la diagnosi di IVU. I bambini molto malati e tutti i neonati ricevono antibiotici per muscolo (via intramuscolare) o per vena (via endovenosa). Gli altri bambini ricevono antibiotici per bocca. Il trattamento dura in genere da 7 a 10 giorni. I bambini che sono sottoposti ad accertamenti per sospette anomalie strutturali continuano la terapia antibiotica a basso dosaggio fino a conclusione degli esami.

Alcuni bambini con anomalie strutturali del tratto urinario devono essere sottoposti a trattamento chirurgico per correggere il problema. Altri devono assumere antibiotici giornalieri per impedire l’infezione (nota come profilassi). Per i bambini affetti da RVU grave in genere è necessario il trattamento chirurgico e devono assumere antibiotici fino all’intervento. I bambini con RVU non grave vengono tenuti sotto stretto controllo ed eventualmente prendere antibiotici.

Alcuni casi di RVU da lieve a moderata si risolvono spontaneamente.