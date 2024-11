I tre sintomi classici dell’endometriosi sono dolore durante il ciclo mestruale, dolore durante i rapporti sessuali (il dolore è avvertito solitamente in profondità nell’addome, non nel tessuto superficiale della vagina) e infertilità. Le donne possono anche lamentare dolore nella parte inferiore dell’addome e nella regione pelvica (dolore pelvico) non correlato al ciclo mestruale.

La gravità dei sintomi non dipende dalla quantità di tessuto endometriale dislocato: alcune donne che presentano ampie placche di tessuto non manifestano alcun sintomo, altre, perfino con frammenti molto piccoli, presentano dolore invalidante. In molte donne l’endometriosi non causa dolore se non dopo molti anni. Per alcune donne i rapporti sessuali tendono a essere dolorosi, specialmente prima o durante le mestruazioni.

Il dolore varia, in genere, durante il ciclo mestruale, peggiorando prima e durante le mestruazioni. Possono verificarsi irregolarità mestruali, come cicli abbondanti e perdite ematiche premestruali. Il tessuto endometriale dislocato, come il normale tessuto endometriale uterino, risponde agli stessi ormoni estrogenici e progestinici (prodotti dall’ovaio): di conseguenza, il tessuto dislocato può sanguinare durante la mestruazione provocando infiammazione. Il tessuto dislocato causa spesso crampi e dolore.

I sintomi variano anche a seconda della posizione del tessuto endometriale. Il base alla posizione gli eventuali sintomi sono:

Ovaie: Formazione di una massa piena di sangue (endometrioma) che, se si lacera, perde o si torce, può causare dolore e talvolta nausea e vomito

Intestino crasso: gonfiore addominale, dolore durante l’evacuazione, diarrea o stipsi oppure sanguinamento dal retto durante la mestruazione

Vescica: Dolore sopra l’osso pubico durante la minzione, presenza di sangue nelle urine e frequente bisogno urgente di urinare

Il tessuto endometriale esterno all’utero e il relativo sanguinamento possono irritare i tessuti adiacenti. Di conseguenza, si può formare tessuto cicatriziale, talvolta sotto forma di bande di tessuto fibroso (aderenze) fra le strutture dell’addome. Il tessuto endometriale dislocato e le aderenze possono interferire con il normale funzionamento degli organi. Raramente le aderenze bloccano l’intestino.

L’endometriosi grave può causare infertilità se il tessuto endometriale o il tessuto cicatriziale da esso derivante blocca il passaggio degli ovuli dall’ovaio all’utero. Anche la forma più lieve può causare infertilità, ma non è chiaro in che modo.

Durante la gravidanza, l’endometriosi può diventare inattiva (fase di remissione) temporaneamente o anche permanentemente e tende a diventare inattiva dopo la menopausa, data la riduzione dei livelli di estrogeni e di progesterone.