Esami di laboratorio per le malattie del sangue

Qualora si identifichino anomalie in uno o più tipi di cellule ematiche, è possibile eseguire numerosi esami aggiuntivi per chiarire meglio la situazione. Si può misurare la percentuale dei diversi tipi di globuli bianchi e determinare i sottotipi di alcune di queste cellule valutando determinati marcatori sulla superficie della cellula. Sono disponibili esami per misurare la capacità dei globuli bianchi di combattere le infezioni, valutare il funzionamento delle piastrine e la loro capacità coagulativa, e per misurare il contenuto dei globuli rossi per contribuire a determinare la causa dell’anemia o il motivo per cui le cellule non funzionano correttamente. La maggior parte di questi esami viene effettuata su campioni di sangue, ma per alcuni è necessario un campione di midollo osseo.