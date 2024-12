Sindrome dell’intestino irritabile (SII)

Una valutazione medica basata sui sintomi del soggetto

Alcuni esami di laboratorio per escludere altri disturbi

La maggior parte dei pazienti con SII appare sana. Il medico formula la diagnosi di SII sulla base delle caratteristiche dei sintomi del paziente. Fa inoltre riferimento ai criteri standardizzati basati sulla sintomatologia per la diagnosi di SII noti come criteri di Roma. Può anche sottoporre il paziente a test per la diagnosi di patologie comuni che possono dare luogo a sintomi simili, in particolare se l’età è superiore ai 45 anni o in presenza di segni come calo ponderale, sanguinamento rettale o età avanzata.

La diagnosi di SII si basa sui criteri di Roma in pazienti che presentano dolore addominale per almeno 1 giorno alla settimana negli ultimi 3 mesi assieme a 2 o più dei seguenti sintomi:

Il dolore è correlato alla defecazione.

Il dolore è associato a cambiamento della frequenza di evacuazione (stipsi o diarrea).

Il dolore è associato a un cambiamento della consistenza delle feci.

In genere, l’esame obiettivo è negativo, a parte un certo grado di dolorabilità dell’intestino crasso. Il medico esegue un esame rettale, che prevede l’inserimento di un dito guantato nel retto del paziente. Le donne potrebbero essere sottoposte anche a un esame pelvico.

Generalmente, i medici prescrivono alcuni esami (ad esempio analisi del sangue) per distinguere la SII da morbo di Crohn, colite ulcerosa, tumori (principalmente nei soggetti di età superiore a 45 anni), colite microscopica, celiachia e altre patologie e infezioni che possono causare dolore addominale e variazioni delle abitudini intestinali. Di solito, nelle persone che soffrono di SII i risultati degli esami sono normali

e i medici possono prescrivere ulteriori accertamenti, come ecografia dell’addome o altri esami di diagnostica per immagini intestinali nei pazienti con sintomi insoliti per la SII, come febbre, sangue nelle feci, perdita di peso e vomito. La colonscopia di solito viene eseguita in soggetti di età superiore a 45 anni per escludere tumori o polipi dell’intestino crasso.

In un soggetto con SII possono svilupparsi altri disturbi dell’apparato digerente (come appendicite, malattia colecistica, ulcere e tumori), particolarmente dopo i 45 anni. Pertanto, in presenza di una significativa variazione dei sintomi, all’insorgere di nuovi sintomi o se i sintomi sono insoliti per la SII, potrebbe essere necessario svolgere ulteriori accertamenti.

Poiché i sintomi della SII possono essere scatenati da stress e conflitti emotivi, i medici interrogano il paziente per rilevare eventuali quadri di stress, ansia o disturbi dell’umore. Il medico pone anche domande per escludere l’abuso di lassativi.