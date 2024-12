Ittero negli adulti

Gli esami prevedono quanto segue:

Esami del sangue per valutare il grado di funzionalità epatica e se vi sono danni al fegato (test epatici)

Talvolta vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini, come ecografia, tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI)

Talvolta biopsia o laparoscopia

I test epatici (denominati anche test degli enzimi epatici) misurano i livelli ematici di enzimi e altre sostanze prodotte dal fegato. I test aiutano il medico a stabilire se la causa sia dovuta a un problema di funzionamento del fegato o a un dotto biliare ostruito. Se un dotto biliare è ostruito, sono generalmente necessari esami di diagnostica per immagini, come l’ecografia.

Altri esami del sangue vengono effettuati in base alle malattie sospettate dal medico e ai riscontri della valutazione e degli esami iniziali. Possono includere

Esami per valutare la capacità di coagulazione del sangue (tempo di protrombina e tempo di tromboplastina parziale)

Test per controllare la presenza di virus dell’epatite o di anticorpi anomali (dovuti a malattie autoimmuni)

Emocromo con formula

Colture ematiche per controllare la presenza di un’infezione nel sangue

Esame al microscopio di un campione di sangue per controllare se vi è un’eccessiva distruzione dei globuli rossi

In caso sia necessario ricorrere alla diagnostica per immagini, si effettua per prima l’ecografia addominale. In genere, l’ecografia riesce a rivelare le ostruzioni nei dotti biliari. In alternativa, si può effettuare la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI).

Se l’ecografia mostra un’ostruzione in un dotto biliare, potrebbero essere necessari altri esami per stabilirne la causa. Generalmente, si ricorre a una colangiopancreatografia con risonanza magnetica (CPRM) o a una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). La CPRM è una RMI dei dotti biliari e pancreatici, effettuata con tecniche specialistiche che mettono in risalto i dotti rispetto ai tessuti circostanti che appaiono scuri. Per tale motivo, la CPRM fornisce immagini migliori dei dotti rispetto alla RMI classica. Per la CPRE, una piccola sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) viene inserita attraverso la bocca e spinta fino all’intestino tenue, dove viene rilasciato un mezzo di contrasto radiopaco che raggiunge i dotti biliari e pancreatici. Quindi si effettuano le radiografie. Se disponibile, si preferisce ricorrere alla CPRM in quanto più accurata e sicura. Tuttavia, la CPRE può essere usata perché consente al medico di prelevare un campione bioptico, rimuovere un calcolo biliare o effettuare altre procedure.

Occasionalmente, è necessaria una biopsia epatica. Può essere effettuata quando si sospettano determinate cause (come l’epatite virale, l’uso di una sostanza o l’esposizione a una tossina) o se la diagnosi non risulta chiara dopo che i medici hanno ottenuto i risultati di altri esami.

Se gli altri esami non hanno identificato il motivo dell’ostruzione del flusso biliare, si può ricorrere alla laparoscopia. Per questa procedura, i medici praticano una piccola incisione immediatamente sotto l’ombelico e vi inseriscono una sonda a fibre ottiche (laparoscopio), per esaminare in maniera diretta il fegato e la cistifellea. In casi rari, si deve ricorrere a un’incisione più ampia (una procedura chiamata laparotomia).