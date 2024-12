Interrompere qualsiasi farmaco che causi il disturbo

Per gli adulti, alleviamento dei sintomi e somministrazione di corticosteroidi e possibilmente di un farmaco immunosoppressore

Per i bambini, sollievo dal dolore al bisogno

Se la causa della vasculite associata a immunoglobulina A è un farmaco, questo viene sospeso. Altrimenti, il trattamento si concentra sull’alleviare i sintomi.

Per gli adulti, i corticosteroidi come il prednisone assunti per bocca (per via orale) possono contribuire a controllare il dolore addominale e a volte sono necessari per controllare il dolore articolare intenso, il gonfiore o la malattia renale. Se l’interessamento renale è grave, si possono somministrare corticosteroidi, metilprednisolone in vena (per via endovenosa) e successivamente prednisone, e un farmaco immunosoppressore (come micofenolato mofetile, azatioprina, rituximab, o ciclofosfamide) per via orale.

Generalmente, i corticosteroidi non sono necessari nei bambini, che possono assumere paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per alleviare il dolore.