Tumore pancreatico

Tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini/colangiopancreatografia con risonanza magnetica (RMI/CPRM) seguita da ecografia endoscopica

La diagnosi precoce dei tumori nel corpo o nella coda del pancreas è difficile perché i sintomi sono tardivi e l’esame obiettivo e i test di laboratorio spesso sono normali. In caso di sospetto adenocarcinoma del pancreas, i test di prima scelta sono la TC o un tipo speciale di RMI chiamato MRCP (vedere Risonanza magnetica per immagini). Altri esami utilizzati comunemente sono l’ecografia endoscopica (una minuscola sonda ecografica sulla punta di un endoscopio viene introdotta attraverso la bocca nello stomaco e nel segmento iniziale dell’intestino tenue). Durante la procedura può essere prelevato attraverso l’endoscopio un campione di tessuto (biopsia).

Per confermare la diagnosi di tumore del pancreas il medico può prelevare un campione di pancreas per l’esame al microscopio (biopsia) inserendo un ago attraverso la pelle guidato da TC o ecografia. Tuttavia, con questo approccio talvolta non si riesce a raggiungere il tumore. Lo stesso approccio può essere utilizzato per ottenere un campione bioptico dal fegato, per ricercare eventuali metastasi diffusesi dal pancreas. Se i risultati di questi test sono normali ma il medico continua a sospettare fortemente la presenza di un adenocarcinoma, è necessaria l’esplorazione chirurgica.

La colangiopancreatografia retrograda endoscopica (vedere la figura Comprendere la colangiopancreatografia retrograda endoscopica) è un altro esame a cui possono essere sottoposti i soggetti con ittero. Vengono inoltre effettuati esami del sangue.