Misure per regolare i movimenti intestinali

Esercizi per lo sfintere e talvolta biofeedback

Talvolta, un intervento chirurgico

Il primo passo nella correzione dell’incontinenza fecale è quello di provare a stabilire un modello regolare di evacuazioni intestinali che produca feci ben formate. Spesso sono utili cambiamenti dell’alimentazione, compreso un consumo adeguato di liquidi e l’aggiunta di una piccola quantità di fibre. Si può utilizzare anche una supposta o un clistere per aiutare a stabilire un andamento regolare dei movimenti intestinali. Se tali cambiamenti non sono d’aiuto, un farmaco che rallenta i movimenti intestinali, come la loperamide, e una dieta a basso contenuto di fibre possono ridurre la frequenza dei movimenti intestinali.

Far lavorare i muscoli anali (sfinteri) contraendoli e rilassandoli ne aumenta il tono e la forza, in particolare nei casi lievi. La tecnica del cosiddetto biofeedback può aiutare un soggetto a rieducare gli sfinteri e aumentare la sensibilità del retto alla presenza di feci. Circa il 70% dei pazienti motivati trae beneficio dal biofeedback.

Se l’incontinenza fecale persiste, un intervento chirurgico può essere di aiuto, ad esempio quando la causa è una lesione o un difetto anatomico dell’ano. In alcuni casi, per alleviare i sintomi dell’incontinenza può essere utilizzato l’impianto chirurgico di un dispositivo chiamato stimolatore del nervo sacrale, che stimola i muscoli a contrarsi prevenendo le perdite.

Come ultima possibilità, si può optare per una colostomia (la creazione chirurgica di un’apertura tra l’intestino crasso e la parete addominale, vedere la figura Comprendere la colostomia). Nella colostomia l’ano viene chiuso mediante una sutura e le feci sono deviate in una sacca di plastica rimovibile attaccata all’apertura nella parete addominale.