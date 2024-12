Cisti ovariche e altre masse ovariche benigne

Esame pelvico

Ecografia

A volte esami del sangue

Di solito sia le cisti sia i tumori vengono individuati durante l’esame pelvico di routine, ma possono sorgere sospetti sulla base dei sintomi. Spesso vengono identificati durante un esame di diagnostica per immagini (come un’ecografia) eseguito per un’altra ragione.

Se è necessario confermare la diagnosi, viene condotta un’ecografia mediante l’inserimento in vagina di una sonda ecografica (ecografia transvaginale).

Si procede con test di gravidanza per escludere questa possibilità, compresa quella di una gravidanza extrauterina (gravidanza ectopica).

Se la diagnostica per immagini indica la possibilità di una neoformazione maligna o in presenza di ascite, si procede all’asportazione della massa e all’esame al microscopio. Un laparoscopio, inserito attraverso una piccola incisione appena sotto l’ombelico, può essere utilizzato per esaminare le ovaie e rimuovere la neoformazione.

Nei casi di sospetto tumore ovarico gli esami del sangue consentono di controllare sostanze chiamate marcatori tumorali, che possono comparire o aumentare nel sangue se sono presenti alcuni tumori maligni. Tuttavia, questi esami non sono affidabili per la diagnosi. Sono più utili per monitorare la risposta al trattamento delle donne con tumore ovarico