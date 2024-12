Dieta priva di glutine

Integratori di vitamine e minerali

I soggetti con celiachia devono escludere completamente il glutine dalla loro dieta, poiché la sua assunzione, anche in piccole quantità, può provocare sintomi. La risposta a una dieta priva di glutine è di solito rapida e i sintomi si risolvono in 1-2 settimane. Una volta evitato il glutine, la superficie simile a una spazzola dell’intestino tenue e la sua funzione di assorbimento tornano normali. Il glutine è così ampiamente utilizzato nei prodotti alimentari che i soggetti affetti da celiachia necessitano di elenchi dettagliati di cibi da evitare e di consigli da parte di dietologi esperti. Il glutine si trova, ad esempio, nelle minestre commerciali, nei sughi, nel gelato e negli hot dog. I medici consigliano di consultare un dietologo e unirsi a un gruppo di supporto per celiaci.

Alla maggior parte dei pazienti affetti da celiachia i medici prescrivono integratori per sostituire le vitamine (come acido folico) e minerali (come il ferro). Un’altra biopsia viene eseguita 3-6 mesi dopo l’inizio di una dieta priva di glutine. Talvolta i bambini sono gravemente malati quando viene posta la diagnosi per la prima volta e hanno bisogno di un periodo di alimentazione per via endovenosa prima di iniziare una dieta priva di glutine.

Alcuni soggetti continuano a presentare sintomi perfino quando si evita il glutine. In tali casi, la diagnosi non è corretta oppure la malattia è arrivata a una condizione definita celiachia refrattaria. In quest’ultima può essere utile un trattamento con corticosteroidi, tra cui il prednisone.