Stipsi nei bambini

Se la stipsi non risponde alle modifiche comportamentali e alle variazioni nella dieta, i medici possono consigliare alcuni farmaci che contribuiscono ad ammorbidire le feci e/o ad aumentare il movimento spontaneo del tratto digerente (lassativi). Tali farmaci includono il polietilenglicole, il lattulosio, l’olio minerale, il latte di magnesia (idrossido di magnesio), la senna e il bisacodile. Molti di questi sono disponibili come farmaci da banco. Tuttavia, i dosaggi devono essere basati sull’età e sul peso corporeo del bambino oltre che sulla gravità della stipsi. Pertanto, i genitori sono tenuti a rivolgersi a un medico in merito al dosaggio appropriato e al numero di dosi giornaliere prima di utilizzare questi trattamenti. L’obiettivo del trattamento rimane l’espulsione di feci morbide una volta al giorno.

Se i bambini sono affetti da impatto fecale, tra le opzioni rientrano blandi clisteri e agenti (come l’olio minerale o il polietilenglicole) assunti per via orale con grandi quantità di fluidi. Se tali trattamenti non sono efficaci, può rendersi necessario il ricovero per rimuovere la ritenzione.

Solitamente tali trattamenti non sono necessari nei bambini. Generalmente funziona una supposta di glicerina.

Per mantenere la regolarità delle evacuazioni, i medici possono raccomandare l’uso di integratori di fibra (ad esempio lo psillio), acquistabili senza prescrizione. Affinché questi integratori siano efficaci, i bambini devono bere circa 1-2 litri di acqua al giorno.