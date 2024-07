Panoramica sui difetti congeniti del rene e delle vie urinarie

Molti difetti delle vie urinarie sono asintomatici e spesso vengono scoperti solo effettuando esami di diagnostica per immagini per altri motivi oppure durante i periodici bilanci di salute. Alcuni difetti renali non provocano problemi o vengono scoperti solo in età adulta.

Se i difetti delle vie urinarie provocano sintomi, i bambini possono evidenziare

I bambini che presentano ostruzioni delle vie urinarie presentano anche un rischio più alto di sanguinamento urinario significativo dopo traumi minori, perché i reni sono sotto pressione.