Indigestione

I possibili esami includono

Endoscopia superiore

Esami del sangue

A causa del rischio di cancro, in genere si valutano l’esofago e lo stomaco con una sonda flessibile (endoscopia superiore) in soggetti di oltre 60 anni e in pazienti più giovani che presentano segni allarmanti. Nei pazienti più giovani e senza sintomi a parte la dispepsia, spesso il trattamento è a base di farmaci antiacidi. Se la terapia non è efficace, si procede di norma a endoscopia.

In presenza di sintomi di ischemia coronarica acuta, in particolare in soggetti con fattori di rischio, è necessario recarsi al pronto soccorso per una valutazione immediata, con elettrocardiogramma (ECG) ed esami del sangue per rilevare eventuali lesioni a carico delle cellule muscolari cardiache.

In presenza di sintomi cronici, aspecifici, si eseguono degli esami del sangue. In caso di esiti anomali, si valuta l’ipotesi di sottoporre il paziente a ulteriori accertamenti (come studi per immagini o endoscopia). Alcuni medici raccomandano esami per l’infezione da Helicobacter pylori con un test del respiro o un’analisi di un campione di feci o di esami per la celiachia mediante una biopsia di tessuto prelevato dall’intestino tenue.

Il medico esegue una manometria esofagea e studi del pH (acidità) in pazienti con sintomi da reflusso persistenti anche dopo aver effettuato un’endoscopia superiore e aver assunto un inibitore della pompa protonica (PPI) per 4-8 settimane.

A volte un’alterazione riscontrata in corso di accertamenti (come gastrite o reflusso gastroesofageo) non è la causa della dispepsia. Il medico lo scopre solo quando il disturbo si risolve, ma i sintomi legati alla dispepsia persistono.