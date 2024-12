Nausea e vomito negli adulti

Tra le cause meno comuni di nausea e vomito figurano:

Patologie cerebrali o sistema nervoso centrale

Chinetosi

Alterazioni metaboliche o malattia riguardante tutto l’organismo (sistemica)

Disturbi psicologici

Nausea cronica e sindrome del vomito

Sindrome del vomito ciclico

Il centro del vomito nel cervello può essere attivato anche da certe patologie cerebrali e del sistema nervoso centrale, fra cui infezioni (come meningite ed encefalite), emicranie e disturbi che aumentano la pressione all’interno del cranio (pressione intracranica). Tra i disturbi che aumentano la pressione intracranica figurano tumori cerebrali, emorragia cerebrale e traumi cranici gravi.

Gli organi preposti all’equilibrio localizzati nell’orecchio interno (apparato vestibolare) sono collegati al centro del vomito. Questa correlazione spiega perché alcune persone soffrono di nausea a causa del movimento di un’imbarcazione, di un’auto o di un aereo (chinetosi) e a causa di certi disturbi dell’orecchio interno (come labirintite e vertigini posturali).

La nausea e il vomito possono anche insorgere in presenza di alterazioni metaboliche nell’organismo, come durante la gravidanza o in presenza di diabete controllato molto poco o grave insufficienza epatica o insufficienza renale.

Anche i problemi psicologici possono provocare nausea e vomito. Tale forma di vomito può essere intenzionale. Ad esempio, i pazienti affetti da bulimia si autoinducono il vomito per perdere peso. Oppure può essere involontario. Ad esempio, quando un bambino ha paura di andare a scuola, vomita in risposta a uno stress psicologico.

La sindrome da nausea e vomito cronici è una sindrome o un disturbo dell’asse intestino-cervello mediato centralmente. Ossia, la nausea e il vomito non sono causati da un disturbo fisico o psicologico specifico, bensì si può trattare di un problema di comunicazione tra il cervello e il sistema gastrointestinale. In questa sindrome, i soggetti presentano nausea e/o vomito fastidiosi, che si verificano almeno una volta alla settimana per almeno 6 mesi compresi gli ultimi 3 e per i quali gli esami eseguiti non hanno consentito di identificare una causa.

La sindrome del vomito ciclico è un disturbo non comune in cui i soggetti hanno gravi attacchi di vomito (o talvolta solo di nausea) a intervalli variabili. I soggetti si sentono bene tra un attacco e l’altro. Sebbene abbia solitamente inizio nell’infanzia, talvolta si protrae fino all’età adulta. Il vomito ciclico che ha inizio in età adulta è spesso dovuto all’uso cronico di marijuana (cannabis; sindrome da iperemesi da cannabinoidi). Il vomito può essere alleviato da una doccia calda e scompare interrompendo l’uso di marijuana.