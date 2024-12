L’ipnoterapia è un tipo di medicina mente-corpo. Nell’ipnoterapia (ipnosi), i soggetti sono guidati in un stato avanzato di rilassamento e di accresciuta attenzione. I soggetti ipnotizzati vengono suggestionati dalle immagini presentate dall’ipnoterapeuta e tendono a non essere consciamente consapevoli. Per i soggetti che sono in grado di concentrarsi e sono più aperti alla suggestione, l’ipnoterapia può essere utilizzata per aiutare a cambiare il comportamento e a migliorare la salute.

Alcuni soggetti riescono a imparare ad autoipnotizzarsi.

Il meccanismo dell’ipnoterapia è poco conosciuto da un punto di vista scientifico.

(Vedere anche Panoramica sulla medicina alternativa e complementare).