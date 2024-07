L’infliximab, un agente biologico, è un altro modulatore delle azioni del sistema immunitario. È derivato da anticorpi monoclonali contro il fattore di necrosi tumorale (ed è chiamato inibitore del fattore di necrosi tumorale o inibitore del TNF). Viene somministrato con una serie di infusioni per via endovenosa. Può essere prescritto per trattare il morbo di Crohn da moderato a grave in pazienti che non hanno risposto ad altri farmaci, per trattare soggetti con fistole e per mantenere la risposta quando la malattia è difficilmente controllabile.

Gli effetti collaterali che possono insorgere con l’infliximab includono l’esacerbazione di un’infezione batterica già presente e non controllata, la riattivazione di tubercolosi o epatite B, nonché l’aumento del rischio di alcuni tipi di cancro. In alcuni casi il paziente manifesta reazioni quali febbre, brividi, nausea, cefalea, prurito o eruzioni cutanee in corso di infusione (definite reazioni all’infusione). Prima di iniziare il trattamento con infliximab (o altri agenti biologici come adalimumab, certolizumab, vedolizumab e ustekinumab), i pazienti devono sottoporsi al test per la tubercolosi e l’infezione da epatite B.

Anche adalimumab è un inibitore del TNF. Viene somministrato come serie di iniezioni sottopelle (iniezioni sottocutanee), quindi non provoca le possibili reazioni all’infusione di un farmaco somministrato in vena come infliximab. È possibile che sul sito di iniezione insorgano dolore e prurito.

Certolizumab è un altro inibitore del TNF. Viene somministrato mediante iniezioni sottocutanee mensili. Agisce in modo analogo e causa effetti simili a quelli associati a infliximab e adalimumab.

Vedolizumab e natalizumab sono farmaci per pazienti (1) con morbo di Crohn da moderato a grave che non hanno risposto ad altri farmaci immunomodulatori o (2) che non sono in grado di tollerare questi farmaci. L’effetto collaterale più grave che provocano è l’infezione. Natalizumab è attualmente disponibile solo nell’ambito di un programma con restrizione d’uso, in quanto aumenta il rischio di un’infezione cerebrale letale che prende il nome di leucoencefalopatia multifocale progressiva (LMP). Vedolizumab presenta un rischio teorico di LMP, in quanto appartiene alla stessa classe di farmaci di natalizumab.

Ustekinumab è un altro tipo di agente biologico. La prima dose viene somministrata per via endovenosa e le successive mediante iniezioni sottocutanee ogni 8 settimane. Fra gli effetti collaterali vi sono reazioni in sede d’iniezione (dolore, arrossamento, gonfiore), sintomi simili al raffreddore, brividi e cefalea.

Risankizumab viene utilizzato per trattare il morbo di Crohn da moderato a grave. Gli effetti collaterali più comuni sono cefalee, affaticamento, raffreddore comune e rare infezioni da Candida (lievito). Le reazioni allergiche gravi sono molto rare, ma possono verificarsi reazioni cutanee nella sede dell’iniezione.

Upadacitinib è un inibitore della Janus chinasi (JAK) assunto per via orale, utilizzato per trattare il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Gli effetti collaterali più comuni di questo farmaco sono acne, follicolite (infezioni dei follicoli piliferi), infezione delle vie respiratorie superiori, reazioni di ipersensibilità, nausea e dolore addominale. Aumenta inoltre il rischio di sviluppare coaguli di sangue (trombi), attacco cardiaco e ictus.

I biosimilari sono farmaci biologici molto simili a un prodotto biologico di riferimento. Alcuni biosimilari sono disponibili in commercio.