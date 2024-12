Cancro dello stomaco

Intervento chirurgico

Talvolta chemioterapia o una combinazione di chemioterapia e radioterapia (chemioradioterapia)

Se il tumore non si è diffuso oltre lo stomaco, la cura prevede di solito il trattamento chirurgico. L’asportazione dell’intero tumore prima della diffusione è la sola speranza di guarigione. Vengono asportati la maggior parte dello stomaco, o la sua totalità, e i linfonodi adiacenti.

Se il tumore si è diffuso oltre lo stomaco, la chirurgia non può guarirlo ma, talvolta, viene utilizzata per alleviare i sintomi. Ad esempio, se il passaggio di cibo viene impedito dall’ostruzione della parte distale dello stomaco, un bypass chirurgico, in cui viene stabilita una connessione tra stomaco e intestino tenue, permette il passaggio del cibo. Questa connessione allevia i sintomi di ostruzione, dolore e vomito, almeno per un certo periodo di tempo.

A seconda del tumore, alcuni pazienti ricevono chemioterapia o chemioradioterapia prima o dopo l’intervento chirurgico.

I pazienti non trattati chirurgicamente ricevono chemioterapia o chemioradioterapia. La chemioterapia o la chemioradioterapia possono aiutare ad alleviare i sintomi, ma hanno poco successo nel prolungare la sopravvivenza.

L’immunoterapia migliora la capacità del sistema immunitario di combattere il tumore. Ai pazienti con tumori dello stomaco in stadio avanzato o che si sono diffusi (hanno metastatizzato) e sono positivi per gli anticorpi contro PD-L1 possono essere somministrati farmaci immunoterapici come pembrolizumab. Nivolumab è un altro farmaco immunoterapico disponibile fuori degli Stati Uniti per i pazienti con tumori dello stomaco in stadio avanzato. Negli ultimi anni la chemioterapia è stata combinata con i farmaci immunoterapici trastuzumab e ramucirumab per il trattamento dei tumori in stadio avanzato.