Tinidazolo, metronidazolo, secnidazolo o nitazoxanide

I soggetti infetti sintomatici possono essere trattati con tinidazolo, metronidazolo, secnidazolo o nitazoxanide assunti per via orale.

Il tinidazolo, assunto in dose singola, produce meno effetti collaterali rispetto al metronidazolo, che viene assunto per 5-7 giorni.

Il secnidazolo viene somministrato per via orale in dose singola.

La nitazoxanide è disponibile in formato liquido, utile per i bambini, e in compresse. Viene assunta per 3 giorni. Presenta pochi effetti collaterali.

Persino dopo che l’infezione si è risolta, si può manifestare intolleranza al lattosio o la sindrome del colon irritabile. Evitare i prodotti lattiero-caseari è utile per coloro che hanno sviluppato intolleranza al lattosio.