Le immagini ad ultrasuoni vengono acquisite abbastanza rapidamente da mostrare il movimento degli organi e delle strutture interne del corpo in tempo reale (come in un filmato). Per esempio, è possibile visualizzare il movimento del cuore che batte, anche in un feto.

L’ecografia è utilizzata in modo efficace per verificare la presenza di neoformazioni e corpi estranei in prossimità della superficie corporea, come accade all’interno della tiroide, del seno, dei testicoli e degli arti, nonché in alcuni linfonodi.

L’ecografia viene usata efficacemente per visualizzare gli organi interni che si trovano nell’addome, nella pelvi e nel torace. Tuttavia, poiché le onde sonore sono bloccate dai gas (per esempio nei polmoni o nell’intestino) e dalle ossa, l’ecografia degli organi interni richiede abilità specifiche. Le persone che sono state istruite in modo specifico per eseguire esami ecografici sono denominate ecografi.

L’ecografia è comunemente utilizzata per valutare quanto segue:

Cuore: Per esempio, consente di rilevare anomalie del battito cardiaco, anomalie strutturali, tra cui difetti delle valvole cardiache e una dilatazione anomala dei ventricoli o delle pareti cardiache (l’ecografia del cuore è chiamata ecocardiogramma)

Vasi sanguigni: Per esempio, per individuare vasi sanguigni dilatati e ristretti

Cistifellea e vie biliari: Per esempio, consente di rilevare calcoli o ostruzioni nei dotti biliari.

Fegato, milza e pancreas: Per esempio, per individuare tumori e altri disturbi

Vie urinarie: Per esempio, consente di distinguere le cisti benigne dalle masse solide (che possono essere masse tumorali) nei reni o di rilevare ostruzioni, come i calcoli o altre anomalie strutturali nei reni, negli ureteri o nella vescica

Organi riproduttivi femminili: Per esempio, consente di individuare la presenza di tumori e infiammazione nelle ovaie, nelle tube di Falloppio e nell’utero

Gravidanza: Per esempio, consente di valutare la crescita e lo sviluppo del feto e di rilevare anomalie della placenta (come un distacco della placenta, chiamato placenta previa)

Strutture muscoloscheletriche: ad esempio, per rilevare il gonfiore all’interno di un’articolazione o un legamento lacerato

L’ecografia può inoltre essere utilizzata per guidare i medici durante la rimozione di un campione di tessuto per la biopsia. L’ecografia può mostrare la posizione dello strumento bioptico, nonché l’area interessata dalla biopsia (per esempio, una massa). In questo modo, i medici possono vedere il punto in cui inserire lo strumento ed essere direttamente guidati verso il loro obiettivo.