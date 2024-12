Rigurgito e ruminazione

A volte il rigurgito si verifica senza una causa fisica apparente. In questo caso si parla di ruminazione.

Nella ruminazione, piccole quantità di cibo vengono rigurgitate dallo stomaco, generalmente 15-30 minuti dopo i pasti. Il materiale torna dunque fino alla bocca dove può essere masticato nuovamente e deglutito.

La ruminazione di solito è involontaria. Tuttavia, in alcuni soggetti il disturbo è probabilmente un’abitudine appresa e può far parte di un disturbo alimentare. Alcuni soggetti sono in grado di aprire volontariamente lo sfintere esofageo inferiore e di spingere il contenuto dello stomaco nell’esofago e nella gola aumentando la pressione nello stomaco attraverso la contrazione e il rilassamento ritmici del diaframma (il muscolo che separa il torace dall’addome e che è responsabile di ogni respiro).

La ruminazione è frequente nei lattanti. Negli adulti, la ruminazione si verifica molto spesso tra i soggetti con disturbi emotivi, specialmente durante i periodi di particolare stress.