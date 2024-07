Reflusso gastroesofageo nei bambini

Per i bambini che soffrono di reflusso i genitori possono usare latte artificiale più denso, posizioni speciali durante l’allattamento e stimolazione più frequente del ruttino

Per i neonati allattati al seno, cambiamento della dieta della madre

Per i neonati che assumono latte artificiale, un tentativo con un latte artificiale ipoallergenico

Altre misure per ridurre il reflusso

Talvolta farmaci

Raramente, intervento chirurgico

Il trattamento del reflusso dipende dall’età del bambino e dai sintomi.

Nel caso dei lattanti con reflusso lieve quando fanno il ruttino, i medici rassicurano i genitori che non c’è nulla di grave. Possono non prescrivere alcun trattamento o suggerire di usare latte artificiale ispessito, posizionamento specifico e stimolazione dei rutti. Il latte artificiale può essere ispessito aggiungendo da 1 a 3 cucchiaini di cereali di riso per 30 ml di prodotto. Potrebbe essere necessario tagliare la tettarella in senso trasversale per fare fluire il latte artificiale ispessito. I lattanti con reflusso dovrebbero essere alimentati in posizione eretta o semi-eretta e mantenuti in questa posizione per 20-30 minuti dopo il pasto (la posizione seduta, per esempio in un sedile per neonati, aumenta la pressione sullo stomaco e non aiuta). Inoltre far ruttare il bambino dopo ogni 30-60 ml può aiutare a ridurre la pressione nello stomaco eliminando l’aria ingerita.

L’allergia al latte vaccino può insorgere anche nei neonati allattati al seno e può causare GERD. Le madri possono cercare di evitare il latte vaccino per diverse settimane e vedere se è utile.

I neonati allattati con latte artificiale possono ottenere benefici se si prova a utilizzare per 2-4 settimane una formulazione ipoallergenica, perché potrebbero avere un’intolleranza o allergia alimentare. Il latte artificiale ipoallergenico può essere utile anche nei lattanti che non soffrono di un’allergia alimentare, perché il latte artificiale aiuta lo stomaco a svuotarsi più rapidamente.

A causa di timori sulla sicurezza, i medici non raccomandano più di sollevare la testata del letto o della culla. I medici raccomandano di posizionare i lattanti in posizione supina per dormire. Questa posizione riduce il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS).

I bambini più grandi dovrebbero inoltre evitare di mangiare per 2-3 ore prima di andare a dormire, di bere bibite gassate o contenenti caffeina, di assumere certi tipi di farmaci (ad esempio quelli con effetti anticolinergici), di mangiare determinati cibi (ad es. il cioccolato o cibi grassi) o di mangiare troppo.

Tutti i bambini devono evitare la caffeina e il fumo di sigaretta.

Farmaci per il reflusso Se gli accorgimenti relativi all’alimentazione e alla posizione del bambino non sono sufficienti a controllare i sintomi, i medici possono prescrivere dei farmaci. Sono disponibili vari tipi di farmaci per il reflusso: Quelli che neutralizzano l’acido

Quelli che eliminano la produzione di acido

Quelli che migliorano il movimento del tratto digerente (farmaci promotilità) Gli antiacidi sono farmaci che neutralizzano l’acido gastrico. Questi farmaci alleviano rapidamente sintomi come il bruciore di stomaco. Per i bambini con forme più gravi, possono essere necessari farmaci che riducono l’acidità. Riducendo l’acido gastrico, questi farmaci alleviano i sintomi e favoriscono la guarigione dell’esofago. Esistono due tipi di farmaci che riducono l’acidità: i bloccanti dei recettori dell’istamina 2 (H2) e gli inibitori della pompa protonica (proton pump inhibitor, PPI). I bloccanti dei recettori H2 non sopprimono la produzione di acido con la stessa efficacia dei PPI. I farmaci promotilità (come l’eritromicina e il baclofene) possono aiutare ad aumentare la velocità di svuotamento dello stomaco. Il migliore svuotamento dello stomaco dovrebbe ridurre la pressione gastrica, riducendo le probabilità di reflusso. I farmaci che riducono l’acidità e i farmaci promotilità possono aiutare i bambini affetti da gastroparesi.