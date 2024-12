Malattia ulcerosa peptica

I sintomi delle ulcere peptiche possono variare in base alla sede dell’ulcera e all’età del soggetto. Ad esempio, i bambini, gli anziani e chi presenta ulcere causate dai FANS possono non presentare i sintomi comuni o essere del tutto asintomatici. In questi casi, la diagnosi di ulcera viene formulata solo con la comparsa di complicanze.

Il sintomo più comune di ulcera peptica è

Dolore da lieve a moderatamente grave nella parte superiore dell'addome

Il dolore viene descritto di solito come lancinante, bruciante o intenso, come indolenzimento o, talvolta, come una sensazione di fame, ed è generalmente localizzato nell’addome superiore, in regione sottosternale. Si attenua al momento dell’ingestione di alimenti solidi o antiacidi. L’ulcera tipica tende a guarire e ricomparire. Pertanto, il dolore può manifestarsi per giorni o settimane, quindi attenuarsi o scomparire per poi tornare quando l’ulcera si ripresenta. Solo la metà circa dei soggetti presenta i sintomi tipici.

I sintomi dell’ulcera duodenale tendono a seguire un andamento tipico. Le persone solitamente non presentano dolore quando si svegliano, ma il dolore compare a metà mattina. L’assunzione di latte o di cibo (per tamponare l’acido gastrico) e di antiacidi generalmente allevia il dolore; quest’ultimo, tuttavia, normalmente si ripresenta 2 o 3 ore più tardi. È comune il dolore che fa svegliare il paziente durante la notte. Spesso il dolore si verifica una o più volte al giorno durante un periodo di una o alcune settimane e poi può scomparire spontaneamente. Tuttavia, il dolore di solito si ripresenta, spesso entro i primi 2 anni e, talvolta, dopo diversi anni. Generalmente i soggetti presentano un andamento ripetitivo della loro patologia e spesso imparano con l’esperienza quando sta per verificarsi una recidiva (spesso in primavera e in autunno e durante periodi di stress).

I sintomi delle ulcere gastriche, delle ulcere marginali e delle ulcere da stress, diversamente da quelli delle ulcere duodenali, non seguono alcun andamento. L’ingestione di cibo può alleviare temporaneamente il dolore oppure può provocarlo anziché alleviarlo. Le ulcere gastriche talvolta causano cicatrizzazione e rigonfiamento dei tessuti (edema) che arrivano all’intestino tenue, così da rendere difficile il passaggio del cibo dallo stomaco al duodeno. Questo blocco può determinare meteorismo, nausea o vomito dopo i pasti.