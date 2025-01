Panoramica sulle malattie infiammatorie intestinali (IBD)

I sintomi dell’IBD variano a seconda della parte dell’intestino colpita e dal fatto che si tratti di morbo di Crohn o colite ulcerosa. I pazienti con morbo di Crohn presentano generalmente diarrea cronica e dolore addominale. I pazienti con colite ulcerosa presentano di norma episodi intermittenti di dolore addominale e diarrea emorragica. In entrambe le malattie, i pazienti con diarrea di lunga anamnesi possono perdere peso e diventare denutrite.

In alcuni casi l’IBD causa infiammazione in altre parti del corpo come articolazioni, occhi, bocca, fegato, cistifellea e cute. L’IBD aumenta inoltre il rischio di cancro nelle aree dell’intestino affette.