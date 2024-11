Febbre mediterranea familiare

Colchicina

L’assunzione quotidiana di colchicina per via orale elimina o riduce di gran lunga gli attacchi dolorosi in circa il 95% dei soggetti. Inoltre, la colchicina riduce notevolmente il rischio di insufficienza renale a causa dell’amiloidosi. Nelle donne in gravidanza la colchicina aiuta a prevenire gli attacchi che potrebbero avere come esito l’aborto.

Se la colchicina smette di essere efficace o se il paziente non è in grado di tollerarla, possono essere utili altri farmaci come canakinumab, anakinra o rilonacept, iniettati per via sottocutanea. Questi farmaci modificano il funzionamento del sistema immunitario e contribuiscono pertanto a ridurre l’infiammazione.

Possono essere somministrati ibuprofene o paracetamolo per alleviare dolore e febbre.