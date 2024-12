Il motivo per il quale il singhiozzo insorge non è chiaro, ma si pensa possibile un’origine legata all’irritazione dei nervi o delle parti del cervello responsabili del controllo dei muscoli della respirazione (anche il diaframma).

Brevi episodi di singhiozzo spesso non hanno una causa ovvia ma, a volte, sono scatenati da:

Meteorismo gastrico

Consumo di alcolici

Ingestione di sostanze calde o irritanti

In tali casi, il singhiozzo ha generalmente inizio in un contesto di socialità, verosimilmente scatenato da una combinazione di riso, chiacchiere, mangiare e bere (in particolare alcol). In altre situazioni, la causa è da attribuirsi all’ingestione di cibi o liquidi caldi o irritanti. Il singhiozzo è associato a più elevate probabilità di svilupparsi quando i livelli di anidride carbonica nel sangue diminuiscono. Tale riduzione può svilupparsi in caso di iperventilazione.

Episodi persistenti di singhiozzo a volte hanno cause più gravi (vedere la tabella Alcune cause e caratteristiche del singhiozzo persistente). Ad esempio, il diaframma può irritarsi a causa di polmonite, chirurgia del torace o dello stomaco o dei prodotti di scarto che si accumulano nel sangue quando i reni non funzionano correttamente (uremia). Raramente, il singhiozzo si sviluppa quando un tumore cerebrale o l’ictus interferisce con il centro respiratorio nel cervello.

Quando la causa è seria, il singhiozzo tende a persistere fino alla correzione della causa. Il singhiozzo dovuto a tumore cerebrale o ictus può essere molto difficile da risolvere e può procurare grande disagio al paziente.