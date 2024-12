Panoramica sull’incuria e sugli abusi sui bambini

Solitamente, i bambini vittime di abusi emotivi tendono a essere insicuri e ansiosi nella sfera affettiva, perché non hanno ricevuto in modo costante e prevedibile le cure e le attenzioni necessarie al loro sviluppo. Altri esiti variano in base all’abuso emotivo specifico. I bambini possono avere una scarsa autostima. I bambini che vengono terrorizzati o minacciati possono apparire timorosi e introversi. Possono essere insicuri, diffidenti, timorosi ed estremamente ansiosi di compiacere gli adulti. Possono rivolgersi in maniera inappropriata agli estranei. I bambini a cui non è permesso interagire con gli altri possono essere impacciati nelle situazioni sociali e avere difficoltà nell’allacciare rapporti normali. Altri possono commettere reati o sviluppare un disturbo da uso di sostanze. I bambini più grandi potrebbero non frequentare regolarmente la scuola, non avere buoni risultati scolatici o avere difficoltà a stabilire relazioni con gli insegnanti e i compagni.

I neonati trascurati emotivamente in genere non crescono bene e possono apparire indifferenti o disinteressati all’ambiente circostante. Il loro comportamento può essere interpretato erroneamente come un deficit intellettivo o un disturbo fisico. Sono talvolta carenti nelle abilità sociali o possono presentare ritardi nello sviluppo della parola e del linguaggio.