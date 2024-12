Panoramica sui problemi generali dei neonati

Molte donne temono che l’assunzione di farmaci durante la gravidanza possa avere effetti negativi sullo sviluppo del feto. Tuttavia, le donne che hanno in programma una gravidanza o che sono incinte possono dover assumere alcuni farmaci per proteggere la propria salute o quella del feto. Di solito, si tratta di farmaci necessari per trattare un problema di salute in corso, come l’ipertensione arteriosa o il diabete. Le donne in gravidanza devono consultare il medico prima di iniziare nuovi farmaci o di cambiare quelli attuali.

Alcuni farmaci su prescrizione comuni che possono causare problemi al feto sono

Insulina se non viene assunta come prescritto

Alcuni antidepressivi (i rischi e i benefici devono essere discussi con un medico)

Farmaci anticonvulsivanti (farmaci che controllano le crisi convulsive)

Il fumo o l’esposizione a fumo passivo durante la gravidanza possono ridurre la crescita del feto. Le gestanti non devono fumare e devono evitare il più possibile l’esposizione ad altre fonti di fumo di tabacco.

L’alcol è particolarmente pericoloso per il feto. L’alcol aumenta il rischio di aborto spontaneo, morte in utero, scarsa crescita del feto, prematurità e difetti congeniti. Un effetto particolarmente devastante dell’alcol è la sindrome alcolica fetale, che provoca deficit intellettivo, dello sviluppo e comportamentale permanente. Non esistono quantità sicure di alcol durante la gravidanza.

Gli oppioidi, che si tratti di farmaci soggetti a prescrizione o sostanze stupefacenti illegali (come eroina, morfina, oppio, ossicodone, codeina, idrocodone, fentanyl, idromorfone, meperidina, buprenorfina e metadone), influenzano la crescita del feto e possono causare sintomi di astinenza nel neonato a partire da qualche ora o vari giorni dopo la nascita. Le donne in gravidanza devono essere consapevoli degli ingredienti di tutti gli analgesici che assumono. I soggetti con disturbo da abuso di oppioidi possono assumere metadone o buprenorfina per trattare la dipendenza da oppioidi. Le gestanti che assumono questi farmaci devono consultare regolarmente un medico specialista nella gestione della dipendenza da farmaci durante la gravidanza. Per i neonati in astinenza dal metadone il trattamento può essere più lungo rispetto ai neonati in astinenza da altri oppioidi.

La cocaina aumenta il rischio di scarsa crescita del feto e prematurità. La separazione prematura della placenta dalla parete dell’utero (distacco di placenta) è più comune nelle donne che fanno uso di cocaina e può causare morte in utero o deprivazione di ossigeno e danno cerebrale nel feto. Dato che la cocaina restringe i vasi sanguigni, può causare ictus o danneggiare altri organi del feto.