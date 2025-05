Neonato postmaturo

Se si atrofizza in modo rilevante, la placenta può non fornire più un apporto adeguato di ossigeno al feto, in particolare durante il travaglio (vedere Asfissia neonatale). Una carenza di ossigeno può causare una sofferenza fetale (segni che il feto non sta bene) e, in casi estremi, un danno a carico del cervello e degli altri organi.

La sofferenza fetale può causare l’emissione da parte del feto di meconio (feci) nel liquido amniotico. Il feto può compiere di riflesso dei respiri profondi e affannosi e, pertanto, inalare nei polmoni il liquido amniotico contenente meconio prima della nascita. Ne consegue difficoltà respiratoria dopo il parto (sindrome da aspirazione di meconio).

Se la gravidanza continua per un periodo prolungato dopo il termine, il feto può morire.

I neonati postmaturi tendono a sviluppare ridotti livelli di zucchero (glucosio) nel sangue (ipoglicemia) dopo la nascita poiché hanno esaurito le proprie riserve di lipidi e carboidrati o perché presentano un livello elevato di insulina. Se è stato esposto ad alti livelli di glucosio a causa di uno scarso controllo del diabete della madre durante la gravidanza, il feto solitamente presenta alti livelli di insulina. Al momento del parto, l’apporto di glucosio dalla placenta si interrompe improvvisamente e l’alto livello di insulina può ridurre rapidamente i livelli di zucchero nel sangue del neonato, determinando ipoglicemia.