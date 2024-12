Sepsi del neonato

I neonati possono sviluppare sepsi a esordio precoce se durante il parto sono esposti ad alcuni tipi di batteri.

Fra i fattori di rischio di sepsi a esordio precoce vi sono:

Il rischio di sepsi è maggiore se le membrane contenenti liquidi che circondano il feto si rompono più di 18 ore prima della nascita o se la madre ha un’infezione (in particolare, delle vie urinarie o del rivestimento dell’utero).

I tipi più comuni di batteri che causano sepsi nel neonato vicino al momento della nascita sono Escherichia coli e GBS, generalmente acquisiti durante il passaggio nel canale del parto. L’infezione da GBS era la causa principale di sepsi a esordio precoce fino a circa un decennio fa, quando lo screening per GBS di tutte le madri in gravidanza diventò di routine per le cure prenatali. Se lo screening rivela la presenza di GBS o se, in un parto precedente, la madre ha avuto un bambino affetto da GBS, al momento del travaglio si somministrano antibiotici. Sebbene possano essere necessari ulteriore monitoraggio in ospedale ed eventualmente analisi del sangue del neonato per verificare la presenza di un’infezione, i neonati ricevono antibiotici solo se presentano sintomi o segni di infezione.