Diabete durante la gravidanza

Esami del sangue per misurare la glicemia

La maggior parte degli esperti raccomanda lo screening regolare di tutte le donne in gravidanza per il diabete gestazionale, in genere a 24-28 settimane di gravidanza.

Per controllare se le donne hanno il diabete, alcuni medici prelevano innanzitutto un campione di sangue per misurare i livelli di zucchero (glucosio) nel sangue, generalmente a digiuno.

Tuttavia il modo migliore per confermare la diagnosi di diabete è un’analisi in due tempi in cui la donna deve innanzitutto bere un liquido contenente glucosio. Un’ora dopo l’ingestione del liquido, si prelevano altri campioni di sangue che vengono esaminati per determinare se il livello di zucchero aumenta in modo eccessivo. Se il livello è elevato in modo anomalo, la donna deve bere un liquido con una quantità maggiore di glucosio. Dopo 3 ore, viene misurata nuovamente la glicemia che, se continua a essere elevata in modo anomalo, indica la presenza di diabete. Questo esame è chiamato test di tolleranza al glucosio orale.