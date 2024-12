Ipertensione arteriosa in gravidanza

Per l’ipertensione da lieve a moderata, riduzione dell’attività e, se necessario, farmaci antipertensivi

Per l’ipertensione più grave, farmaci antipertensivi

Evitare certi farmaci antipertensivi

Si può ricorrere o meno alla terapia farmacologica, a seconda della gravità dell’ipertensione e della funzionalità renale. I farmaci utilizzati e disponibili per il trattamento dell’ipertensione cronica e gestazionale sono simili. L’ipertensione gestazionale, tuttavia, spesso compare nelle fasi più avanzate della gravidanza e non richiede una terapia farmacologica.

Per l’ipertensione arteriosa da lieve a moderata (da 140/90 a 159/109 millimetri di mercurio [mmHg]), la scelta del trattamento dipende da molteplici fattori. I medici possono raccomandare di ridurre l’attività fisica in modo da favorire l’abbassamento della pressione sanguigna; Se la riduzione dell’attività non riduce la pressione, molti esperti consigliano un trattamento con farmaci antipertensivi. Non è chiaro se i vantaggi di tali farmaci superino i rischi; se tuttavia i reni non funzionano normalmente, è necessaria la terapia farmacologica. Se l’ipertensione arteriosa non viene controllata bene, i reni possono risultare ulteriormente danneggiati.

Per l’ipertensione grave (pressione pari o superiore a 160/110 mmHg) si raccomanda una terapia antipertensiva (vedere la tabella Farmaci antipertensivi). La terapia può ridurre il rischio di ictus e di altre complicanze dovute all’ipertensione.

In caso di ipertensione molto elevata (pari o superiore a 180/110 mmHg), le donne devono essere valutate immediatamente poiché il rischio di complicanze sia per loro sia per il feto è notevole. Se le donne desiderano portare avanti la gravidanza nonostante il rischio, devono assumere vari farmaci antipertensivi ed è probabile che sia necessario il ricovero in ospedale verso la fine della gravidanza. In caso di peggioramento, i medici possono consigliare l’interruzione della gravidanza.

Le donne, inoltre, imparano a controllare la pressione sanguigna a casa, mentre i medici verificano periodicamente la funzionalità renale ed epatica e valutano la crescita del feto mediante ecografia.

Se la donna in gravidanza ha una pressione arteriosa moderatamente alta o molto alta, il parto viene fissato generalmente a 37-39 settimane e ulteriormente anticipato se la crescita del feto è lenta, se il feto presenta problemi o la donna manifesta una preeclampsia grave.