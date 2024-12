Ipertiroidismo nei neonati e nei bambini

Farmaci antitiroidei

Beta-bloccanti

Talvolta iodio o idrocortisone

Talvolta intervento chirurgico

Ai bambini di qualsiasi età, compresi i neonati, vengono somministrati farmaci antitiroidei (ad esempio metimazolo), che riducono la produzione di ormoni tiroidei da parte della tiroide, e talvolta betabloccanti (ad esempio propranololo), che rallentano la frequenza cardiaca. I betabloccanti sono usati solo se la frequenza cardiaca o la pressione sanguigna sono troppo elevate. Il trattamento con betabloccanti viene interrotto dopo che i farmaci antitiroidei hanno fatto effetto.

Se le altre terapie non hanno avuto effetto, ai neonati possono anche essere somministrati iodio o idrocortisone per via orale. Il trattamento viene interrotto non appena gli anticorpi della madre che attraversano la placenta scompaiono dal circolo ematico del bambino. I neonati trattati con farmaci antitiroidei devono essere monitorati attentamente per accertare che il trattamento non causi ipotiroidismo, che può influire sulla crescita e sullo sviluppo.

I neonati affetti da ipertiroidismo quasi sempre guariscono entro 6 mesi e non hanno più bisogno di farmaci antitiroidei. Nei bambini più grandi curati con farmaci antitiroidei i sintomi possono scomparire del tutto (remissione), ma in alcuni possono ritornare (recidiva), quindi sono regolarmente monitorati per stabilire se necessitano di un ulteriore trattamento.

A volte i bambini più grandi (11 anni di età o più) affetti da malattia di Graves necessitano di ulteriori trattamenti per trattare il disturbo in modo permanente. Il trattamento permanente (terapia definitiva) può essere necessario se i farmaci antitiroidei non provocano remissione dopo 18-24 mesi di assunzione, se il bambino non li assume o se causano gravi effetti collaterali. Nella terapia definitiva la tiroide viene distrutta con iodio radioattivo o rimossa chirurgicamente. Lo iodio radioattivo, tuttavia, solitamente non viene dato ai bambini al di sotto dei 10 anni d’età; esso inoltre spesso non risulta efficace nei soggetti con tiroide ingrossata. Pertanto, l’intervento chirurgico è l’alternativa per i bambini e gli adolescenti che presentano queste caratteristiche.

Alcuni noduli vengono rimossi chirurgicamente.

La tiroidite acuta viene trattata con antibiotici, e vengono somministrati farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per febbre e dolore. Può essere necessario un intervento chirurgico (ad esempio, per drenare un ascesso). La tiroidite subacuta non viene trattata con antibiotici ma vengono somministrati i FANS per febbre e dolore. Per entrambi i tipi di tiroidite, ai bambini non vengono somministrati farmaci antitiroidei, ma possono essere somministrati beta-bloccanti.

La tempesta tiroidea è un’emergenza potenzialmente letale e comporta un rischio maggiore di decesso. Viene trattata in un’unità di terapia intensiva (UTI) con più farmaci.