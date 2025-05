Asma durante la gravidanza

Broncodilatatori e corticosteroidi per inalazione

Dato che l’asma può modificarsi nel corso della gravidanza, i medici possono consigliare alle donne di monitorare più spesso la respirazione con un misuratore del picco di flusso. Le donne in stato di gravidanza affette da asma devono consultare il medico regolarmente in modo da adattare la terapia secondo le necessità. È importante tenere attentamente l’asma sotto controllo. Una terapia non adeguata può essere fonte di gravi problemi.

Durante la gravidanza possono essere assunti broncodilatatori (come albuterolo) e corticosteroidi per inalazione (come budesonide). Se inalati, i farmaci hanno effetti principalmente sui polmoni ed è meno probabile interessino l’intero organismo e il feto di quanto farebbero per via orale. Di solito la teofillina (assunta per via orale) non è consigliata durante la gravidanza.

I corticosteroidi orali sono usati solo se gli altri trattamenti risultano inefficaci. Se l’asma peggiora improvvisamente, la gestante riceve un corticosteroide per via endovenosa per 24-28 ore, poi per via orale.