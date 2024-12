Assistenza medica durante la gravidanza

Una volta confermata la gravidanza, la donna deve essere sottoposta all’esame obiettivo, preferibilmente tra le 6 e le 8 settimane. In questo periodo è possibile calcolare la durata della gravidanza e fornire una stima quanto più accurata possibile della data del parto.

I medici si informano sui disturbi pregressi della donna, i farmaci che assume e i dettagli delle precedenti gravidanze, compresi eventuali problemi come diabete, aborti spontanei e difetti congeniti. Molti medici si informano regolarmente con le donne in merito a eventuale violenza domestica, abuso mentale, fisico o sessuale della donna da parte di un convivente.

Il primo esame obiettivo eseguito nel corso della gravidanza è estremamente accurato e comprende:

Misurazione di peso, statura e pressione sanguigna

Esame delle caviglie per eventuale gonfiore

Esame pelvico: durante questo esame il medico prende nota delle dimensioni e della posizione dell’utero.

Esami del sangue: viene prelevato un campione di sangue per l’analisi, che prevede emocromo completo, test per le malattie infettive (come sifilide, epatite e virus dell’immunodeficienza umana [HIV]) e test per l’immunità alla rosolia e alla varicella. Si determina il gruppo sanguigno e lo stato del fattore Rh (positivo o negativo).

Analisi delle urine: viene raccolto e analizzato un campione di urine.

Test di Papanicolaou (Pap test) o una sua variante: si prelevano campioni di tessuto dalla cervice per verificare l’eventuale presenza di cellule tumorali.

Analisi delle infezioni sessualmente trasmesse: subito dopo il Pap test, viene prelevato un altro campione di tessuto dalla cervice per valutare le infezioni sessualmente trasmesse, come gonorrea e infezione da clamidia.

Si eseguono altri esami, in base alle condizioni della donna. In alcune donne potrebbero essere misurati i livelli di ormone tiroideo (come ad esempio nelle donne con una patologia tiroidea, diabete, infertilità o aborti spontanei).

In presenza del gruppo sanguigno Rh-negativo, si ricercano gli anticorpi contro il fattore Rh (vedere Incompatibilità Rh). Il sistema immunitario della donna produce questi anticorpi quando il suo sangue con fattore Rh negativo entra in contatto con sangue Rh positivo, come ad esempio nel caso di una precedente gravidanza in cui il feto aveva sangue Rh positivo. Gli anticorpi (detti anticorpi Rh) possono distruggere tutte le cellule ematiche di un feto con sangue Rh positivo, causando gravi problemi (fino al decesso) per il feto. Se all’inizio della gravidanza si rileva la presenza di tali anticorpi, il medico può adottare delle misure per proteggere il feto. A tutte le donne con sangue Rh-negativo si somministra l’immunoglobulina Rh(D), iniettata per via intramuscolare a 28 settimane di gestazione. L’iniezione viene ripetuta ogniqualvolta vi sia un possibile contatto fra il sangue materno e quello del feto, ad esempio in caso di sanguinamento vaginale e dopo il parto. L’immunoglobulina Rh(D) riduce il rischio di distruzione delle cellule ematiche del feto.

Nelle donne di origine africana si eseguono i test per l’anemia falciforme, se non sono stati eseguiti in precedenza. I test cutanei per la tubercolosi sono consigliati a tutte le donne.