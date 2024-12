Preeclampsia ed eclampsia

Le donne con preeclampsia grave vengono ricoverate in ospedale e il parto viene programmato il prima possibile. La madre e il feto vengono monitorati attentamente. Viene somministrato solfato di magnesio per via endovenosa per prevenire le convulsioni (eclampsia) della madre.

Se prima della somministrazione del solfato di magnesio si verificano convulsioni, viene somministrato immediatamente per prevenire ulteriori crisi. Può inoltre essere somministrato un farmaco anticonvulsivante (diazepam o lorazepam) per via endovenosa. Inoltre, le donne possono ricevere un farmaco per ridurre la pressione arteriosa (idralazina o labetalolo).

Il bambino viene partorito con il metodo più adatto alla situazione. Un parto veloce riduce il rischio di complicanze sia per le donne sia per il feto. Se la cervice è già aperta (dilatata), si può indurre il travaglio e avere un parto vaginale immediato. Può essere invece effettuato un parto cesareo se è il metodo più rapido per completare il parto.