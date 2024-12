Panoramica sui difetti congeniti

Prima della gravidanza il medico valuta se la donna presenta un maggior rischio di avere un bambino con difetti congeniti (Test diagnostici prenatali). La probabilità è maggiore nelle donne che presentano i seguenti fattori di rischio:

Età avanzata

Hanno subito frequenti aborti spontanei o morti in utero

Hanno avuto altri figli con anomalie cromosomiche o difetti congeniti o morti durante la prima infanzia per motivi sconosciuti

Queste donne devono essere monitorate e sottoposte a particolari accertamenti per valutare il corretto sviluppo del feto.

Un numero sempre maggiore di difetti congeniti è diagnosticato prima che il bambino nasca.

L’ecografia del feto è una procedura comune in gravidanza. Se indicato, si può eseguire anche una risonanza magnetica per immagini (RMI) del feto. Questi esami di diagnostica per immagini spesso consentono di identificare specifici difetti congeniti.

Talvolta, anche gli esami del sangue possono essere utili. Ad esempio, un alto livello di alfa-fetoproteina nel sangue materno può indicare un’anomalia del cervello o del midollo spinale o di alcuni altri organi (Screening durante il secondo trimestre). Più recentemente, i medici usano un esame chiamato analisi del DNA fetale libero, che consiste nell’analizzare un campione di sangue della madre per determinare se il feto presenta certi problemi genetici. L’esame si basa sul fatto che il sangue della madre contiene una quantità piccolissima di DNA (materiale genetico) del feto. Questo esame è detto screening prenatale non invasivo (noninvasive prenatal screening, NIPS). Il NIPS può essere utilizzato per individuare un rischio maggiore di trisomia 21 (sindrome di Down), trisomia 13 o trisomia 18 e di alcune altre anomalie cromosomiche. Se viene rilevato un rischio maggiore di anomalie genetiche, i medici di solito eseguono altri esami.

Per confermare una diagnosi sospetta possono essere necessari l’amniocentesi (prelievo di liquido attorno al feto) o il prelievo di villi coriali (asportazione del tessuto dal sacco che circonda il feto in via di sviluppo). Sui campioni prelevati durante questi esami vengono condotti test genetici.