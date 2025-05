Ossigeno supplementare

Talvolta un ventilatore

Talvolta ossido di azoto

Talvolta ossigenazione extracorporea a membrana

Il trattamento dell’ipertensione polmonare persistente del neonato prevede il collocamento del malato in un ambiente con ossigeno al 100%. Nei casi gravi può essere necessario un ventilatore (una macchina che aiuta a far entrare e uscire l’aria dai polmoni) che fornisce ossigeno al 100%. Un’elevata percentuale di ossigeno nel sangue aiuta la dilatazione delle arterie che arrivano ai polmoni.

È possibile aggiungere all’ossigeno inalato dal neonato una piccolissima concentrazione di ossido di azoto. L’inalazione di ossido di azoto dilata le arterie polmonari del neonato e riduce l’ipertensione polmonare. Questo trattamento può essere necessario per più giorni consecutivi.

In casi rari, se tutti gli altri trattamenti falliscono, si può ricorrere all’utilizzo dell’ossigenazione extracorporea a membrana (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, ECMO). Con questo metodo il sangue del neonato viene fatto circolare attraverso una macchina che aggiunge ossigeno e rimuove il biossido di carbonio e successivamente reinfonde il sangue al neonato. L’apparecchio agisce come un paio di polmoni artificiali per il neonato. Dato che è la macchina a fare il lavoro necessario per introdurre l’ossigeno nel corpo del neonato, i polmoni di quest’ultimo hanno tempo per riposare e di solito i vasi sanguigni si dilatano lentamente. L’ECMO è un trattamento salvavita che consente ad alcuni neonati con ipertensione polmonare che non rispondono ad altri trattamenti di sopravvivere fino alla risoluzione del disturbo.

Vengono somministrati liquidi e altri trattamenti, come antibiotici in caso di infezione, secondo le necessità.