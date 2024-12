Difetti del tubo neurale e spina bifida

La spina bifida è un difetto del tubo neurale. Sebbene la spina bifida possa essere grave, i soggetti che ne soffrono possono vivere a lungo.

La spina bifida si sviluppa quando il tubo neurale non si chiude completamente lasciando un canale aperto. In questo disturbo le ossa della colonna vertebrale (vertebre) non si chiudono sopra il midollo spinale. Colpisce più comunemente la colonna vertebrale nella regione lombare. Possono essere interessate una o più vertebre.

La spina bifida occulta è la forma più lieve di spina bifida. In genere viene colpito solo l’osso nella parte posteriore della vertebra (una delle ossa che compongono la colonna vertebrale); il midollo spinale e le meningi non sono interessati.

Questo difetto comune è chiamato “spina bifida occulta”, perché è nascosto (coperto) da uno strato di pelle. Questo strato cutaneo appare generalmente normale, ma a volte ha un colore diverso rispetto alla cute circostante oppure può essere presente un piccolo ciuffo di peli sopra il difetto.

La spina bifida occulta di solito è asintomatica, ma può essere associata ad altri difetti congeniti o ad anomalie del midollo spinale (disrafismo spinale occulto).

Il disrafismo spinale occulto è una forma di spina bifida che interessa il midollo spinale. Nel disrafismo spinale occulto, i neonati possono presentare anomalie visibili sulla parte inferiore della schiena. Queste comprendono voglie, aree eccessivamente pigmentate (emangiomi e nevi a fiamma), [morso della cicogna], ciuffi di peli, aperture nella cute (seni dermici) o piccoli noduli (masse). Il midollo spinale sottostante può presentare un difetto, come un tumore adiposo (lipoma), oppure la banda che ancora il midollo spinale (filo terminale) può essere ispessita e corta, causando uno stiramento del midollo e l’incapacità di movimento normale all’interno del canale spinale. Durante la crescita il midollo spinale deve potersi muovere liberamente all’interno del canale spinale. Se non trattato, questo problema del midollo può portare a un danno nervoso che determina una perdita di controllo della vescica e dell’intestino, debolezza delle gambe e spasmo dei muscoli delle gambe, che può portare in definitiva all’incapacità di camminare.

La spina bifida cistica è la forma più grave di spina bifida. Nella spina bifida cistica, i tessuti delle meningi, il midollo spinale o entrambi sporgono attraverso l’apertura delle vertebre. I tessuti possono essere ricoperti da una sottile membrana cutanea oppure non essere ricoperti da cute.

La spina bifida cistica possiede le seguenti categorie:

Meningocele: sporgono solo le meningi

Meningoencefalocele: sporgono meningi e tessuto cerebrale

Meningomielocele: sporgono meningi e midollo spinale

Encefalocele: sporge solo tessuto cerebrale

Mielocele: sporge solo il midollo spinale

Il danno al tessuto del cervello o del midollo spinale è molto più probabile se il tessuto sporge al di fuori della schiena, soprattutto se non è ricoperto da pelle normale. Inoltre, se il tessuto del midollo spinale o le meningi sono completamente esposti, possono venire infettati da batteri, che causano meningite.

Spina bifida: difetto della colonna vertebrale