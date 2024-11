Lesioni da parto nei neonati

Le deformazioni della testa non costituiscono una lesione, ma i genitori potrebbero esserne preoccupati. La deformazione si riferisce al normale cambiamento della forma della testa del bambino che deriva dalla pressione esercitata durante il parto. Nella maggior parte dei casi la testa è la prima parte a entrare nel canale del parto. Dato che le ossa del cranio del feto non sono fissate rigidamente in posizione, la testa si allunga mentre viene spinta attraverso il canale del parto, consentendo al feto di attraversarlo più facilmente. La deformazione non ha effetti sul cervello e non causa problemi né richiede trattamento. La forma della testa diventa gradualmente più tondeggiante nell’arco di diversi giorni.

Una lesione cranica minore è la lesione correlata al parto più comune. Il gonfiore e le ecchimosi del cuoio capelluto sono comuni ma non gravi e in genere si risolvono in pochi giorni. I graffi del cuoio capelluto possono verificarsi in caso di utilizzo di strumenti (come monitor fetali collegati alla testa, forcipe o ventosa ostetrica) durante un parto vaginale.

Il sanguinamento tra il cuoio capelluto e le ossa del cranio può portare a un accumulo di sangue sopra o sotto lo spesso strato fibroso (periostio) che ricopre le ossa craniche.

Un cefaloematoma è un accumulo di sangue tra il cuoio capelluto e il periostio. I cefaloematomi sono morbidi al tatto e possono aumentare di dimensioni dopo la nascita, ma scompaiono spontaneamente nel giro di settimane o mesi e non richiedono quasi mai alcun trattamento. Tuttavia, devono essere valutati da un pediatra se diventano rossi o iniziano a drenare liquido. A volte, parte del sangue si indurisce (calcifica) lasciando un nodulo duro nel cuoio capelluto. Raramente, il nodulo calcificato deve essere asportato chirurgicamente.

Un’emorragia subgaleale è un accumulo di sangue tra il periostio e le ossa del cranio. Il sangue in quest’area può diffondersi e non è confinato a un’area come un cefaloematoma. Può causare grave perdita di sangue e shock, che possono richiedere una trasfusione di sangue. Un’emorragia subgaleale può derivare dall’uso del forcipe o della ventosa ostetrica oppure essere il risultato di un problema di coagulazione del sangue.

Possono verificarsi fratture delle ossa craniche prima o durante il parto. Le fratture del cranio non sono comuni. A meno che la frattura non formi una rientranza (frattura depressa), la guarigione è rapida e non richiede alcun trattamento.