Ittero del neonato

La fototerapia sfrutta la luce brillante per trasformare la bilirubina non metabolizzata dal fegato in una forma che può essere eliminata rapidamente dall’organismo mediante escrezione nelle urine. La luce blu è quella più efficace e la maggior parte dei medici impiega particolari dispositivi per fototerapia in commercio. I neonati vengono posti sotto le luci e spogliati, affinché sia esposta più pelle possibile. Vengono girati spesso e lasciati sotto la luce per periodi variabili (di solito circa 2 giorni alla settimana) a seconda di quanto debbano essere ridotti i livelli di bilirubina nel sangue. La fototerapia può aiutare a prevenire il kernittero. Per determinare l’efficacia del trattamento, i medici misurano periodicamente il livello di bilirubina nel sangue. Il colore della pelle non è di per sé una prova affidabile.

Fototerapia o “luci Bili” Nascondi dettagli Le luci Bili sono un tipo di terapia luminosa (fototerapia) utilizzata per trattare l’ittero nei neonati. L’ittero è una colorazione gialla della cute e della sclera oculare provocata da una quantità eccessiva di una sostanza gialla detta bilirubina. L’irraggiamento della pelle con luce blu favorisce la degradazione della bilirubina; la maggior parte dei medici utilizza particolari unità per fototerapia disponibili in commercio. Immagine per gentile concessione del Dott. William J. Cochran.

Questo trattamento non è efficace in tutti i tipi di iperbilirubinemia. Per esempio, la fototerapia non viene utilizzata per l’ittero causato da colestasi.