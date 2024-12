Pneumotorace nel neonato

Ossigeno

Talvolta rimozione di aria dalla cavità toracica

Nel neonato asintomatico con uno pneumotorace di piccole dimensioni non è necessario alcun trattamento.

I neonati a termine con sintomi lievi possono essere posti in una piccola tenda all’interno della quale viene pompato ossigeno (una tenda a ossigeno) o ricevere ossigeno attraverso due tubicini inseriti nelle narici, in modo da far respirare loro aria contenente una quantità maggiore di ossigeno rispetto a quella ambiente. La quantità di ossigeno somministrata di solito è sufficiente a mantenere livelli di ossigeno adeguati nel sangue.

Qualora il neonato avesse difficoltà respiratorie o se il livello di ossigeno nel sangue diminuisce e, in particolare, in caso di compromissione della circolazione sanguigna, l’aria deve essere prontamente rimossa dalla cavità toracica. L’aria viene eliminata dalla cavità toracica per mezzo di una siringa. Nei neonati con grave sofferenza respiratoria sottoposti a CPAP o a ventilazione meccanica può essere necessario posizionare un tubicino di plastica nella cavità toracica per aspirare e rimuovere l’aria dalla cavità toracica in modo continuo. Il drenaggio generalmente viene eliminato dopo alcuni giorni.

Uno pneumomediastino non richiede alcun trattamento.