Neonati pretermine (prematuri)

Trattamento delle complicanze

Il trattamento della prematurità comporta la gestione delle complicanze derivanti da organi immaturi. Si interviene trattando tutti i disturbi specifici secondo necessità. Per esempio, i neonati prematuri possono ricevere trattamenti che aiutano a risolvere i problemi di respirazione (come ventilazione meccanica per patologie polmonari e trattamento con surfattante), antibiotici per le infezioni, trasfusioni di sangue per l’anemia e chirurgia laser per patologie oculari oppure possono essere eseguiti speciali esami di diagnostica per immagini come l’ecocardiogramma per i problemi cardiaci.

I genitori sono incoraggiati a visitare e interagire con il neonato il più possibile. Il contatto pelle a pelle (chiamato anche marsupio-terapia, vedere Unità di terapia intensiva neonatale [UTIN]), tra il neonato e i genitori ha effetti positivi sul neonato e facilita il legame.

I genitori devono togliere dalla culla oggetti lanuginosi come coperte, trapunte, cuscini e giocattoli imbottiti, perché possono aumentare il rischio di sindrome della morte improvvisa e inaspettata del lattante (sudden unexpected infant death, SUID). I neonati a casa devono essere messi a dormire sulla schiena e non a pancia in giù, perché questa posizione aumenta il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante (sudden infant death syndrome, SIDS) (vedere anche Prevenzione della SIDS e la campagna Safe to Sleep).

Neonati molto prematuri I neonati molto prematuri possono dover rimanere ricoverati in un’unità di terapia intensiva neonatale per giorni, settimane o mesi. Possono necessitare di un tubo di respirazione e una macchina che aiuta a far entrare e uscire l’aria dai polmoni (ventilatore) finché i polmoni non sono in grado di respirare autonomamente. Ricevono nutrimento per via endovenosa finché non riescono a tollerare l’assunzione di cibo nello stomaco mediante un sondino per alimentazione o infine per via orale. Il latte materno è l’alimento migliore per i bambini prematuri. L’uso di latte materno riduce il rischio di sviluppare un problema intestinale chiamato enterocolite necrotizzante e le infezioni. Dato che il latte materno è povero di alcuni nutrienti come il calcio, può dover essere miscelato con una soluzione fortificante per i neonati con peso alla nascita molto basso. Se necessario può anche essere utilizzato latte artificiale specifico per i neonati prematuri ad alto contenuto calorico. I neonati molto prematuri possono necessitare di un farmaco che li aiuta a respirare, come la caffeina, fino alla maturazione della parte del cervello che regola la respirazione. Per tenerli al caldo, i neonati devono restare in un incubatore fino a quando non sono in grado di mantenere una temperatura corporea normale.

Neonati estremamente prematuri I neonati estremamente prematuri richiedono le stesse cure dei neonati molto prematuri. Come i neonati molto prematuri, non possono essere dimessi dall’ospedale fino a quando non sono in grado di respirare da soli, succhiare il latte, mantenere una temperatura corporea normale e aumentare di peso.