Epilessia durante la gravidanza

La maggior parte delle donne affette da un disturbo convulsivo ben controllato mediante farmaci anticovulsivanti può dare alla luce bambini sani. Se tali donne dormono a sufficienza e assumono le dosi corrette di anticonvulsivanti, il numero di crisi di norma non aumenta durante la gravidanza, che di solito ha esiti buoni. Tuttavia, queste donne sono leggermente più predisposte a

Preeclampsia (un tipo di ipertensione che si sviluppa durante la gravidanza)

Morte in utero

Possibile crescita insufficiente del feto (sottopeso per l’età gestazionale)

D’altro canto, l’assunzione di anticonvulsivanti aumenta il rischio di difetti congeniti (vedere la tabella Alcuni farmaci che possono causare problemi in gravidanza) e può ridurre leggermente l’intelligenza del bambino. Tuttavia questi rischi possono aumentare sia a causa della patologia convulsiva sia in seguito all’uso di anticonvulsivanti.

L’assunzione di certi anticonvulsivanti (come fenitoina, carbamazepina o fenobarbital) durante la gravidanza aumenta il rischio di malattie emorragiche del neonato (che provocano una tendenza a sanguinare facilmente). Tuttavia, l’assunzione prenatale di vitamine fra cui la vitamina D e la somministrazione di vitamina K al neonato riducono drasticamente le possibilità di malattie emorragiche.

Pertanto, le donne affette da sindromi convulsive dovrebbero rivolgersi a uno specialista del settore per valutare come bilanciare il rischio dell’assunzione degli anticonvulsivanti con il rischio di subire crisi convulsive, preferibilmente prima di iniziare una gravidanza. Alcune donne potrebbero essere in grado di interrompere in tutta sicurezza gli anticonvulsivanti durante la gravidanza, ma la maggior parte deve continuare ad assumerli. I rischi che derivano dalla mancata assunzione della terapia (crisi epilettiche più frequenti, che possono danneggiare sia il feto sia la madre) di norma superano il rischio legato all’assunzione degli anticonvulsivanti durante la gravidanza.

I medici prescrivono la dose minima efficace dei farmaci e il numero minimo possibile di anticonvulsivanti diversi. Le donne che assumono anticonvulsivanti devono prendere alte dosi di un integratore di acido folico ogni giorno. Teoricamente questa terapia andrebbe iniziata prima della gravidanza. L’assunzione di integratori di acido folico aiuta a ridurre il rischio di avere un figlio con un difetto congenito.

Di solito è possibile procedere con il parto naturale (vaginale), ma si preferisce il cesareo se la donna presenta crisi ripetute durante il travaglio o si sviluppano altri problemi che lo richiedono.