Disturbi autoimmuni durante la gravidanza

Corticosteroidi

Talvolta immunoglobuline, somministrate per via endovenosa

I corticosteroidi, in genere il prednisone somministrato per via orale, possono aumentare il numero (conta) delle piastrine e migliorare pertanto la coagulazione del sangue nelle donne in gravidanza affette da trombocitopenia immune. Tuttavia, il miglioramento è duraturo solo in circa la metà delle donne che ne sono affette. Inoltre, il prednisone aumenta il rischio che il feto non cresca secondo le previsioni o che nasca prematuro.

Le donne con una conta piastrinica notevolmente bassa possono assumere dosi elevate di immunoglobulina per via endovenosa subito dopo il parto. Le immunoglobuline (anticorpi ottenuti dal sangue di soggetti con un sistema immunitario normale) aumentano temporaneamente la conta piastrinica e migliorano la coagulazione del sangue. Di conseguenza, il travaglio può proseguire in sicurezza e le donne possono avere un parto per via vaginale senza il rischio di un sanguinamento incontrollato.

Le donne in gravidanza possono ricevere trasfusioni di piastrine solo se la conta delle piastrine è talmente bassa da indurre il rischio di una grave emorragia o talvolta quando è necessario un parto cesareo.

Di rado, quando la conta piastrinica permane pericolosamente bassa nonostante il trattamento, si ricorre all’asportazione della milza, che normalmente intrappola e distrugge le piastrine e le cellule ematiche vecchie. Il momento migliore per effettuare tale intervento è il secondo trimestre.