Panoramica sulle malattie durante la gravidanza

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

Una patologia durante la gravidanza può aumentare il rischio di complicanze per la donna o per il feto. Il disturbo può essere una malattia

Di cui la donna già soffriva prima della gravidanza (disturbi preesistenti)

Comparsa nel corso della gravidanza, ma non direttamente collegata a essa

Il diabete e l’ipertensione arteriosa sono esempi di disturbi preesistenti che aumentano il rischio di problemi di salute durante la gravidanza. Se le donne con questi problemi desiderano avere un figlio, dovrebbero prima consultare un medico e prendere tutte le misure necessarie per gestire la malattia prima di iniziare la gravidanza. Le donne con problemi medici che iniziano una gravidanza possono aver bisogno di cure speciali, spesso gestite da un’equipe di specialisti medici. L’équipe medica comprende un ostetrico (che può anche essere uno specialista che cura la patologia durante la gravidanza), uno specialista della patologia e altre figure professionali (come i nutrizionisti).

Nel corso della gravidanza, le donne possono sviluppare malattie non direttamente collegate a essa. Alcune patologie aumentano il rischio di problemi per le donne o per il feto. Queste comprendono disturbi che

Hanno effetti sul flusso di sangue che arriva alla placenta

Aumentano il rischio di formazione di coaguli di sangue

Sono infezioni che possono causare malattie gravi o anomalie fetali

Coinvolgono qualcosa nel sangue della gestante che può passare attraverso la placenta e danneggiare il feto

Richiedono un intervento chirurgico addominale

Alcune malattie si sviluppano con una maggiore frequenza durante la gravidanza, a causa delle numerose modificazioni dell’organismo cui va incontro una donna in tale stato. Alcuni esempi sono: