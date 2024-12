Disturbi della tiroide durante la gravidanza

Nella malattia di Graves (una patologia autoimmune), degli anticorpi anomali stimolano la tiroide a produrre un eccesso di ormone tiroideo. Questi anticorpi possono attraversare la placenta e stimolare la tiroide del feto. Di conseguenza, il feto presenta un battito cardiaco accelerato e può non crescere quanto previsto. La tiroide può ingrossarsi e formare un gozzo sensibile. Di rado il gozzo è così ampio da ostacolare la deglutizione del feto, causare l’accumulo eccessivo di liquidi nelle membrane che lo circondano (polidramnios) o travaglio precoce.

In genere nel corso della gravidanza il morbo di Graves viene trattato con la dose minima possibile di propiltiouracile orale. Gli esami obiettivi e il dosaggio degli ormoni tiroidei devono essere eseguiti regolarmente poiché il propiltiouracile attraversa la placenta e può rallentare l’attività della tiroide oltre a impedire al feto di produrre sufficiente ormone tiroideo. Inoltre potrebbe provocare la formazione del gozzo nel feto. Gli ormoni sintetici, di solito utilizzati per trattare questo disturbo, non vengono utilizzati con il propiltiouracile in gravidanza, ma possono risolvere i problemi che insorgono quando le dosi di propiltiouracile sono troppo alte e possono causare ipotiroidismo nel feto. Il propiltiouracile può essere sostituito da metimazolo.

Spesso il morbo di Graves diventa meno grave nel terzo trimestre, permettendo la riduzione o la sospensione della terapia farmacologica.

Durante la gravidanza non si utilizza lo iodio radioattivo per diagnosticare o trattare la malattia, in quanto può danneggiare la tiroide del feto.

Se si verifica una tempesta tiroidea (improvvisa estrema iperattività della tiroide) o se i sintomi diventano gravi, le donne possono ricevere betabloccanti (usati solitamente per l’ipertensione arteriosa).

Se necessario, la tiroide della donna in gravidanza può essere asportata durante il secondo trimestre. Queste donne devono iniziare ad assumere ormoni tiroidei sintetici 24 ore dopo l’intervento. Tale terapia non causa alcun problema al feto.